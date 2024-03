Ateliers bien-être Saint-Sever, jeudi 11 juillet 2024.

Ateliers bien-être Saint-Sever Landes

Ateliers bien-être

Techniques d’automassages

Un moment de détente et bien-être pour vous et/ou vos enfants.

Venez apprendre des techniques pour soulager les maux du quotidien pour vous et vos enfants grâce à la réflexologie plantaire, retrouver l’éclat de votre peau par l’automassage et savoir prendre en charge son propre bien-être par le « DO IN ». 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 10:00:00

fin : 2024-07-11 11:00:00

1 rue de l’hotel de ville

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine delphine.fekhar@hotmail.fr

L’événement Ateliers bien-être Saint-Sever a été mis à jour le 2024-03-19 par Landes Chalosse