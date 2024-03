Atelier zéro déchet : confection de produits ménagers Mairie de Colomiers Colomiers, jeudi 18 avril 2024.

Atelier zéro déchet : confection de produits ménagers Déchèterie de Plaisance-du-Touch, 2 rue du Docteur Charcot Jeudi 18 avril, 10h00 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T10:00:00+02:00 – 2024-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T10:00:00+02:00 – 2024-04-18T12:00:00+02:00

Decoset propose un nouvel atelier *Do it yourself *pour apprendre à confectionner vos propres produits ménagers. Lors de cet atelier, vos découvririez comment réaliser un nettoyant multi-surfaces et une crème à récurer à partir de produits naturels. Une solution idéale pour réduire les emballages mais aussipour éviter d’acheter des produits dangereux pour l’environnement et notre santé.

Horaires

10h-12h

Détails sur le lieu: Déchèterie de Plaisance-du-Touch, 2 rue du Docteur Charcot

