Atelier Yoga plage (brunch) Ciboure, samedi 20 avril 2024.

Atelier Yoga plage (brunch) Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Si le temps le permet et que le soleil est au rendez-vous, venez participer à un cours de Yoga sur la plage le13, 14, 20 et 21 avril de 11h00 à 12h00 sur la petite plage de Ciboure, Quai Maurice Ravel. C’est une activité idéale pour prendre l’air et pratiquer un yoga accessible à tous. Possible de bruncher après la séance.

Prévoyez un plaid pour la relaxation, les tapis peuvent être fournis sur demande. Inscription au 06.65.64.09.69 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Plage du centre

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine yoga.maryne@gmail.com

