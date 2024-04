Atelier yoga au Château d’Oiron Au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées, mercredi 15 mai 2024.

L’atelier « Yoga des arbres et de la nature » mené par la professeure de Yoga Sylvie Schmitt vous invite à expérimenter le château d’Oiron dans une approche riche et multi-sensorielle.

Atelier à partir de 16 ans.

La pratique du Yoga va vous emmener vers un état de disponibilité et de réceptivité et nous permettre « d’entrer » de façon différente au château d’Oiron et son jardin. Ces derniers sont des lieux propices à la contemplation et à la méditation où chacun va pouvoir laisser s’exprimer sa sensibilité et ses émotions. Déambulez dans le parc du château qui abrite diverses essences d’arbres. La synergie entre yoga, les arbres et la nature deviennent source de bien-être et de spiritualité. Le SyloYoga est une approche thérapeutique mais aussi préventive visant à diminuer le niveau de stress et à améliorer la qualité de vie, avoir un effet bénéfique sur la santé et le bien-être. La séance se clôturera par un temps de relaxation dans une des salles d’exposition.

Les participants peuvent apporter un plaid.

Atelier à partir de 16 ans 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 09:30:00

fin : 2024-05-15

Au Château d’Oiron 10 Rue du Château

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oiron@monuments-nationaux.fr

L’événement Atelier yoga au Château d’Oiron Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2024-03-30 par Maison du Thouarsais