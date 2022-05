Atelier voyage sonore Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Rhône

Atelier voyage sonore Chaponost, 10 mai 2022, Chaponost. Atelier voyage sonore Chaponost

2022-05-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-10 15:30:00 15:30:00

Chaponost Rhône Chaponost EUR 20 20 Venez découvrir la sonothérapie (thérapie par les sons et les vibrations) et faire l’expérience d’un voyage sonore. Au son d’instruments intuitifs (bols tibétains, tambours, koshi …) et de la voix, laissez-vous guider pour un voyage sonore imaginaire. Chaponost

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Chaponost, Rhône Autres Lieu Chaponost Adresse Ville Chaponost lieuville Chaponost Departement Rhône

Chaponost Chaponost Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaponost/

Atelier voyage sonore Chaponost 2022-05-10 was last modified: by Atelier voyage sonore Chaponost Chaponost 10 mai 2022 Chaponost rhône

Chaponost Rhône