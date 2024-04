Atelier vins et fromages L’Avineur Landudec, jeudi 13 juin 2024.

Atelier vins et fromages L’Avineur Landudec Finistère

Dans une ambiance conviviale, sortez du trop classique « Fromage et vins rouges »!

Nous vous attendons avec votre curiosité et votre bonne humeur!

45€ TTC par personne incluant la dégustation de 4 vins et formages et mes conseils pendant et après l’atelier ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 19:00:00

fin : 2024-06-13

L’Avineur 1 Rue Ar Marquis

Landudec 29710 Finistère Bretagne jeansamuel@lavineur.com

