ATELIER VACANCES à partir de 8 ans Musée des Beaux-Arts Mulhouse, mercredi 24 avril 2024.

ATELIER VACANCES à partir de 8 ans ATELIER STOP MOTION avec deux intervenants de l’association Art’soc’ Mercredi 24 avril, 14h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Les enfants vont à la découverte du personnage Max la marmotte visible dans l’exposition « Luigi Pericle (1916-2001), d’un monde à l’autre ». Puis, grâce à la technique du stop motion, ils donnent vie à ce personnage de Max créé par l’illustrateur.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 11 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}]

Giovannetti (Luigi Pericle), Max la marmotte, crayon sur papier, Archivio Luigi Pericle, Ascona