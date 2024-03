Atelier : Usage de bonnes pratiques en sécurité informatique Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, samedi 6 avril 2024.

Atelier : Usage de bonnes pratiques en sécurité informatique La cybersécurité, un enjeu pour tous ! Assistez à un atelier pour découvrir et adopter les bons réflexes. Samedi 6 avril, 10h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

La cybersécurité, un enjeu pour tous : un atelier pour connaître les différents types de piratages et avoir les bons réflexes pour s’en prémunir, découvrir les dernières « ruses » des hackers, créer et gérer simplement des mots de passe robustes, protéger votre famille et votre entourage.

Animé par Christophe Laire (Mon Assistant Numérique) dans le cadre du déploiement de la Bibliothèque Numérique Métropolitaine de la Métropole Européenne de Lille, avec le soutien du Ministère de la Culture.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

