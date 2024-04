Atelier: Un coup d’œil: Frottage et poésie Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie, mercredi 24 avril 2024.

Mercredi

À partir de la technique du frottage mis au point par l’artiste surréaliste Max Ernst et de la lecture de divers poèmes surréalistes, l’enjeu de l’atelier est de se laisser porter par l’imaginaire de l’expérience de la création artistique. Imaginez et laissez affleurer par l’empreinte de votre environnement direct, les correspondances de formes et de sens que vous recomposerez à posteriori. En présence de l’artiste Olivier Orus.

Les ateliers sont proposés pour tout public sans limite d’âge. Les lieux de rendez-vous alternent entre la Maison André Breton (une salle entière sera réservée aux ateliers en saison basse), la cour à la sortie de la Maison André Breton (jours de beau temps en saison haute) et le café associative (les jours de pluie en saison haute). Les ateliers sont disponibles sur rendez-vous via le site du CISCM (https://ciscm.fr/) et pour les jeunes entre 15-18 ans via le Pass Culture.

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-09-04 12:00:00

Place du Carol Maison André Breton

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

