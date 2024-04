Atelier théâtre enfant par Mathilde Flament-Mouflard, compagnie Le Fil de la Plume Fatouville-Grestain, samedi 10 août 2024.

Atelier théâtre enfant par Mathilde Flament-Mouflard, compagnie Le Fil de la Plume Fatouville-Grestain Eure

Atelier théâtre enfant gratuit dans le parc (Mathilde Flament-Mouflard, compagnie Le Fil de la Plume) durée 1h, à partir de 7 ans.

Dès 14h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place.

Atelier théâtre enfant gratuit dans le parc (Mathilde Flament-Mouflard, compagnie Le Fil de la Plume) durée 1h, à partir de 7 ans.

Dès 14h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 14:00:00

fin : 2024-08-10

2169 Route de l’Estuaire

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie lestroisjoursdegrestain@gmail.com

L’événement Atelier théâtre enfant par Mathilde Flament-Mouflard, compagnie Le Fil de la Plume Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-04-09 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville