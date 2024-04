Atelier Théâtre d’improvisation Tiers lieu d’Azun Aucun, vendredi 26 avril 2024.

Atelier Théâtre d’improvisation Tiers lieu d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

Retrouvez Hélène Force, comédienne et psychomotricienne pour une nouvelle série de trois ateliers mensuels cette fois-ci sur le théâtre d’improvisation.

A travers des exercices ludiques et des jeux vocaux et corporels, venez stimuler votre imagination et votre spontanéité. Improvisez et laissez libre cours à votre fantaisie en jouant ces situations théâtrales où tout peut arriver !

Ateliers ouverts à tou.te.s et gratuits. Adhésion à l’association d’Azun aux autres à prix libre.

Inscription au 09 61 62 63 36 ou à info@tierslieudazun.org EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26

Tiers lieu d’Azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tierslieudazun.org

L’événement Atelier Théâtre d’improvisation Aucun a été mis à jour le 2024-04-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65