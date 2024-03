Atelier teinture végétale Chaussy Chaussy, dimanche 19 mai 2024.

Atelier teinture végétale Et si on profitait des beaux jours pour découvrir les plantes tinctoriales poussant aux abords de la ferme ? Une découverte passionnante et pleine de surprises ! 19 et 20 mai Chaussy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-20T10:00:00+02:00 – 2024-05-20T16:00:00+02:00

Samedi 10h-12h30 : Découverte des plantes tinctoriales poussant à l’état naturel et cultivées sur la ferme Introduction aux principes de la teinture sur laine

Samedi 14h-16h : Préparation des laines et des bains de teinture – réalisation d’une teinture à l’oignon ou Tanaisie. Nous utiliserons les laines de la ferme (mohair, laine de mouton shetland, laine de mouton solognote, laine mouton limousin)

Dimanche 10h-12h30 : Teindre avec la Garance (rouge) et la Gaude (jaune) & découverte des différentes plantes qui permettent de teindre en rouge et jaune

Dimanche 14h-16h : teindre avec la persicaire à Indigo (bleu) & découverte des différentes plantes permettant d’obtenir du bleu

Vous pourrez emmener votre lot de laine cardée et teintée pour réaliser des objets en laine feutrée par la suite.

Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy

FMACEN045V50BM94

Pixabay