Atelier teinture et impression végétale Place des Fossés Limeuil, jeudi 11 avril 2024.

Les Jardins Panoramiques de Limeuil proposent une découverte des nombreuses plantes tinctoriales qui colorent les tissus et une mise en pratique des gestes et techniques pour fixer les pigments sur le tissu 2 étoffes par enfant. Prix à se partager entre inscrits. Réservation obligatoire.

Tarif 180€ l’atelier à se partager entre les inscrits (groupe de 35 max)

Vous pouvez venir dès le matin 10h30-12h30 visite libre des jardins panoramiques, avec un livret d’escape game par enfant (2 versions selon l’âge)

tarif 1,60€/ enfant et 7,60€/adulte. Chacun apporte son pique-nique.

Merci de vous inscrire en précisant le nombre d’adultes et d’enfants + si vous venez à la journée ou seulement l’après-midi. Ouvert à tous. 180 180 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 13:30:00

fin : 2024-04-11 16:00:00

Place des Fossés Jardins Panoramiques de Limeuil

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

