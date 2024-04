Atelier Silhouette en tissus Pizz’Art Oloron-Sainte-Marie, mercredi 17 avril 2024.

Atelier Silhouette en tissus Pizz’Art Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Venez exprimer votre originalité en habillant une silhouette en tissus lors de cet atelier créatif. Vous repartirez non seulement avec des connaissances en assemblage de tissus, mais aussi avec votre création encadrée, prête à être admirée.

Cet atelier est une porte ouverte sur l’expression personnelle et le style, offrant à chacun la possibilité de voir son imagination prendre vie.

Réservation obligatoire en ligne et paiement sur place.

Places limitées. A partir de 8 ans. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 15:30:00

Pizz’Art 58 Rue Louis Barthou

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pizzart.bearn@gmail.com

L’événement Atelier Silhouette en tissus Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn