Atelier Serpettes et Chaudrons Journée des jardinier.e.s SARP Sarp, dimanche 14 avril 2024.

Atelier Serpettes et Chaudrons Journée des jardinier.e.s SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Une journée et deux ateliers au service des jardiniers amateurs de potager et/ou d’herboristerie.

Matinée à partir 10h

• découverte des plantes indispensables pour se soigner et leur entretien de manière agro-écologique (terrain, exposition…)

• vous repartirez avec des fiches pratiques sur une dizaine de plantes et peut-être quelques graines pour vous lancer.

Midi auberge espagnole et joyeuse

Après-midi à partir 14h

• Comment prendre soin du jardin par les plantes , par la réalisation de la LiFoFer une technique de régénération des sols avec la Litière de Forêt Fermentée !

La curiosité est la bienvenue ici,

Alors, inscris-toi sur la matinée, l’après-midi ou les deux -> https://www.helloasso.com/…/journee-des-jardinier-e-s…

Tarif 25€ / demi-journée

Réservation obligatoire.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:30:00

fin : 2024-04-14 16:30:00

SARP Camin du bois de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie serpettesetchaudrons@gmail.com

L’événement Atelier Serpettes et Chaudrons Journée des jardinier.e.s Sarp a été mis à jour le 2024-03-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65