Atelier Sel et sens en saline Guérande, jeudi 18 avril 2024.

Atelier Sel et sens en saline Guérande Loire-Atlantique

Bienvenue au Paradis de l’or blanc, que notre hôte Nathan le paludier récolte avec patience et passion.

Cet atelier découverte et bien-être allie les savoir-faire de deux passionnés, qui, coeur et conscience à l’ouvrage, mettent du sel et du sens dans votre existence !

Nathan le paludier vous invite à découvrir son univers, fera visiter sa saline et toutes ses richesses.

Nathalie la sophrologue, au coeur de ce bout de terre propice à la sérénité, vous guidera, pas à pas, vers la méditation.

Ensemble, nous suivrons le chemin de l’eau et de la vie « La vie trouve toujours le chemin », aime à dire Nathan.

Une expérience unique, tous nos sens en éveil, en pleine conscience, à la fois éducative et méditative.

Une rencontre avec l’eau, la terre et le vent, un moment hors du temps, de reliance aux éléments, pour se reconnecter à l’essence-ciel, au coeur du Vivant.

Ateliers ouverts et accessibles à tous, adaptés aux personnes à mobilité réduite et à déficience intellectuelle.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 16:00:00

Marais salants de Guérande

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire nathaliederthe2701@gmail.com

L’événement Atelier Sel et sens en saline Guérande a été mis à jour le 2024-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire