ATELIER » ROSES DE JUIN » Minioc Kerlouan, samedi 8 juin 2024.

Le Jardin sous le vent à Kerlouan est dédié à la reine des fleurs et comporte une collection d’environ 180 variétés anciennes de roses à parfum, Damas, Provins, Centifolia, Galliques, Alba, Bourbon, Wichura etc…

Après une visite commentée du jardin, je vous propose un atelier autour de la rose, afin de découvrir ses utilisations gastronomiques, cosmétiques et médicinales. Vous dégusterez un dessert à la rose fait maison et apprendrez comment confectionner un baume à la rose.

Vous repartirez avec un document d’informations autour de la rose ancienne, un petit livret de recettes gourmandes et cosmétiques, ainsi qu’un petit pot de baume de beauté aux trois roses. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:30:00

fin : 2024-06-22 18:30:00

Minioc Jardin sous le vent

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne paganglaz@gmail.com

L’événement ATELIER » ROSES DE JUIN » Kerlouan a été mis à jour le 2024-03-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne