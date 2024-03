Atelier remède : Hydrolathérapie Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-loire, lundi 17 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-17T09:00:00+02:00 – 2024-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-17T09:00:00+02:00 – 2024-06-17T16:30:00+02:00

Au cours de cette journée, vous apprendrez pourquoi et comment utiliser les hydrolats, vous étudierez plusieurs plantes et leurs actions sous forme d’hydrolats. Dans un second temps, une distillation sera effectuée et vous repartirez avec votre hydrolat.

Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Atelier JenniFleurs – 78 rue Bonne Dame, Châteauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.jennifleurs.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}]

