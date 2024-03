Atelier « Qui part à la châsse » Le Belvédère Saint-benoit-sur-loire, mercredi 23 octobre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-23T14:30:00+02:00 – 2024-10-23T16:30:00+02:00

Fin : 2024-10-30T13:30:00+01:00 – 2024-10-30T15:30:00+01:00

par le Belvédère –

This is Halloween !Après avoir visité la crypte de l’abbatiale de Saint Benoit sur Loire, les enfants fabriquent et décorent leur châsse reliquaire avec strass et paillettes. Venez déguisés pour l’occasion !

Le Belvédère 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 45 »}, {« type »: « email », « value »: « belvedre@valdesully.fr »}]

