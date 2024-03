Atelier Prents Enfants « Réflexologie et sommeil » Morcenx-la-Nouvelle, samedi 6 avril 2024.

Atelier Prents Enfants « Réflexologie et sommeil » Morcenx-la-Nouvelle Landes

Avec Sabine Lescoute, naturopathe et réflexologue

Venez découvrir la réflexologie des pieds pour apaiser votre enfant avant le coucher, calmer l’agitation, soulager les tensions émotionnelles et physiques avant l’endormissement.

Un moment d’échanges et de partage.

1 parent + 1 enfant Places limité

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

5 domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine clem.inscriptions@gmail.com

