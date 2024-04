Atelier pratique référencement Belin-Béliet, lundi 6 mai 2024.

Atelier pratique référencement Belin-Béliet Gironde

RCOMMERCE

Suite à l’atelier référencement du 28 mars, nous proposons aux entrepreneurs du Val de l’Eyre et du Bassin d’Arcachon, un atelier pratique pour apprendre à rédiger un contenu texte optimisé pour le référencement local d’un site internet.

Seul prérequis venir avec son ordinateur ou tablette ainsi qu’un logiciel de traitement de texte.

Participation gratuite et ouverte à tous les entrepreneurs du Val de l’Eyre et du Bassin d’Arcachon, novices bienvenus ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 09:00:00

fin : 2024-05-06 11:00:00

5 Rue Nicolas Bremontier

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine rcommerce@valdeleyre.fr

L’événement Atelier pratique référencement Belin-Béliet a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Val de l’Eyre