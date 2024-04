Atelier Philo : Comment avoir confiance ? Médiathèque de Fronton Fronton, jeudi 25 avril 2024.

Atelier Philo : Comment avoir confiance ? Atelier philo animé par Dominique Decap Jeudi 25 avril, 19h30 Médiathèque de Fronton Gratuit, sur réservation

Début : 2024-04-25T19:30:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T19:30:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00

Médiathèque de Fronton 36 av. Alain de Falguière, Fronton 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie La Médiathèque de Fronton est un service municipal en régie directe, géré par le Pôle Communication & Culture. La Médiathèque est ouverte à tous, adhérents ou non. Seul le prêt de documents est soumis à inscription. La consultation sur place est libre. L'adhésion est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Horaires d’ouverture au public : Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h / Jeudi de 10h à 14h / Vendredi de 15h à 19h / Samedi de 10h à 18h. Gratuit

