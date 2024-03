ATELIER PETIT ARCHEOLOGUE A L’ABBAYE D’ANIANE Aniane, jeudi 11 avril 2024.

ATELIER PETIT ARCHEOLOGUE A L’ABBAYE D’ANIANE Aniane Hérault

L’ancienne abbaye d’Aniane a été construite au début du Moyen Age par des moines bénédictions. Plus de 1200 plus tard, que reste-t’il de ce monastère et de la vie quotidienne des moins qui l’habitaient ? Pour le savoir, mets-toi dans la peau d’un archéologue !

Un bac de fouille en plein cœur de l’ancienne abbaye d’Aniane est dédié à cet atelier de sensibilisation à l’archéologie. Prévoir des vêtements pratiques et peu salissants. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 15:00:00

fin : 2024-04-11

Jardin de l’Abbaye d’Aniane

Aniane 34150 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER PETIT ARCHEOLOGUE A L’ABBAYE D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2024-03-20 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT