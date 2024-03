Atelier pédagogique autour de l’orgue Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont, vendredi 19 avril 2024.

Atelier pédagogique autour de l’orgue En partenariat avec l’association Les Orgues de Saint-Jean, Arts Vivants 52 proposera un atelier de 4 séances au cœur de la basilique Saint-Jean-Baptiste. 19 avril – 5 juillet Basilique Saint-Jean-Baptiste 20 € les quatre séances

Début : 2024-04-19T17:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:00:00+02:00

Fin : 2024-07-05T14:00:00+02:00 – 2024-07-05T18:00:00+02:00

Les élèves organistes du département pourront ainsi travailler des œuvres sur l’orgue Cavaillé Coll et se produire en première partie du concert du 5 juillet organisé par Les Orgues de Saint-Jean.

Intervenant : Michaël Matthes est organiste, professeur d’orgue et d’écriture au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Troyes, et également organiste titulaire de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris.

Public : organistes du département de tous niveaux

Tarif atelier : 20 € les quatre séances

Tarifs concert : 12 € / 10 € adhérents Orgues de Saint-Jean / gratuit moins de 16 ans

En partenariat avec l’association Les Orgues de Saint-Jean et la Ville de Chaumont

Basilique Saint-Jean-Baptiste Rue Saint-Jean, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 02 79 49 »}, {« type »: « email », « value »: « guillaume.deveney@artsvivants52.org »}]

