ATELIER PÊCHE MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan, vendredi 19 avril 2024.

Tu as entre 6 et 12 ans? Pars à la découvertes des différentes espèces de poissons présente sur le site des Orpellières. Tu apprendras leur morphologie, leur alimentation mais aussi plus globalement la faune et la flore locale en compagnie de Bastien. Tout le matériel de pêche te sera fourni, Bastien te montrera l’utilité bien préparer ton bas de ligne, de savoir attacher ton leurre pour le lancer correctement par la suite! Maintenant c’est parti…1,2,3 pêche ouverte! Un goûter local te sera offert.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 15:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

