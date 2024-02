Atelier Pâtisseries sucrées et salées (sans gluten et sans produits laitiers) Thannenkirch, lundi 13 mai 2024.

Atelier Pâtisseries sucrées et salées (sans gluten et sans produits laitiers) Thannenkirch Haut-Rhin

Découvrir les alternatives au blé pour réussir de délicieuses pâtisseries salées c’est l’objectif de cet atelier !

Durant cet atelier, vous découvrirez les alternatives au blé pour réaliser des recettes sucrées et salées sans gluten et sans produits laitiers.

Briochettes salées, crackers, pâte à pizza, pâte à tarte, blinis, pain aux graines …

Vous repartirez avec vos réalisations, n’oubliez donc pas de rapporter des boîtes pour le transport ainsi que votre tablier ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 14:00:00

fin : 2024-05-13 18:00:00

19 Rue du Haut-Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est contact@ateliersbiotine.fr

L’événement Atelier Pâtisseries sucrées et salées (sans gluten et sans produits laitiers) Thannenkirch a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr