Atelier pastel Pays de Belvès, samedi 20 avril 2024.

Atelier pastel Pays de Belvès Dordogne

Atelier pastel au Manoir de la Moissie, avec l’illustratrice Beya Rebai.

Deux sessions sont prévues le samedi 13 avril et le samedi 20 avril après-midi.

Au programme

Découverte de la technique du pastel à la cire et dessin d’après nature en exterieur (ou intérieur selon la météo).

A partir de 15 ans

Tous niveaux

Matériel inclus

10 participants par session.

L’atelier se déroule sur une demi_journée à partir de 14h30 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Manoir de la Moissie

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier pastel Pays de Belvès a été mis à jour le 2024-04-01 par Périgord Noir Vallée Dordogne