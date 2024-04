Atelier participatif « Communication non violente » Gindou, mardi 16 avril 2024.

Dans le cadre d’un « Genre » de Festival, l’ association Connexion vous propose un atelier participatif de « Communication Non violente ».

La Communication Non Violente (CNV), est une démarche qui met en lumière les obstacles à la relation (à soi et aux autres), elle permet de se reconnecter avec la qualité d’écoute, la bienveillance et l’empathie.

Cet atelier permettra de visiter les injonctions sociétales sur le genre et d’explorer le thème essentiel du consentement.

Animé par Audrey Hesseling

de 10h à 13h les injonctions sociétales sur le genre

de 14h à 17h le consentement

Possibilité de venir matin et/ou après-midi.

Inscription par mail.

Proposition d’auberge espagnole (repas partagé) sur place. EUR.

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 13:00:00

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie connexion@emailasso.net

