ATELIER PARENT’AISE Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, jeudi 25 avril 2024.

ATELIER PARENT’AISE Pour les parents Jeudi 25 avril, 20h30 Centre social de Meudon-la-Forêt Gratuit – Sur inscription

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:30:00+02:00

Offrez-vous une parenthèse pour partager avec d’autres parents, vos préoccupations liées à la vie de famille : Mon enfant me persécute… Il se sent victime… Je suis sauveur… Comment sortir de ce triangle ?

Avec Béatrice Morin conseillère conjugale et familiale de l’association Horizon 78

Centre social de Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141079482 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141079494 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.social@mairie-meudon.fr »}]