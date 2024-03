Atelier parent-enfant « shiatsu et nature » Bort-les-Orgues, mardi 16 avril 2024.

Atelier parent-enfant « shiatsu et nature » Bort-les-Orgues Corrèze

Un après-midi en famille pour se reconnecter à soi, à son corps, à sa force de vie et à la nature.

Nous vous proposons lors cet atelier de partager des moments simples mais chargés de sens

avec votre enfant mêlant atelier Do-In, shiatsu parent-enfant et activités de découverte de la

nature. Ce temps de partage se clôturera par un goûter nature fait maison.

Organisatrices

Magali Desmurget, spécialiste en shiatsu et animatrice Do in.

Aurélie Bianco, animatrice nature et éducatrice dans une école alternative.

Renseignements/Inscriptions

• Magali 06.44.04.49.06 mdesmurget@laposte.net

• Aurélie 06.88.47.12.57 contact@lavitamineverte.fr

Inscription obligatoire

Places limitées 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16 17:30:00

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lavitamineverte.fr

L’événement Atelier parent-enfant « shiatsu et nature » Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze