Atelier palette nature minérale Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan, samedi 8 juin 2024.

Atelier palette nature minérale Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Fabriquez votre palette de peintre à base de pigments minéraux.

Déroulement de l’atelier

– présentation des origines de la couleur

– collecte sauvage de minéraux

– fabrication de pigments (broyage et décantation)

– fabrication de la palette du peintre et tests artistiques.

Prévoir des sacs pour la collecte des minéraux et des bocaux pour conserver les pigments.

Les déjeuners sont pris en communs dans les locaux de l’Abbadiale, chaque stagiaire apporte son panier-repas.

Inscription auprès d’Hélène ROCHE, par mail. 120 120 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 16:00:00

Abbadiale Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie roche.helene@sfr.fr

