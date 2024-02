Atelier pain et tarte Le Placître Ger, dimanche 21 avril 2024.

Atelier pain et tarte Le Placître Ger Manche

Avec les paysans-boulangers Nele De Doncker et Stefaan Dumon, installés à Ger, fabriquez votre pain et votre tarte lors de cette journée d’atelier. La cuisson se fera dans le four à pain de la boulangerie du musée. Cuisson à l’ancienne, au feu de bois!

Vos papilles vont se régaler !

Sur réservation auprès des intervenants au 06 13 69 42 72 ou dufeu.dupain@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21 16:30:00

Le Placître 3 Rue du Musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

L’événement Atelier pain et tarte Ger a été mis à jour le 2024-02-22 par Réseau Sites et Musées