Atelier nature ‘Faune et flore des milieux aquatiques’ Marcenais, mercredi 17 avril 2024.

Atelier nature ‘Faune et flore des milieux aquatiques’ Marcenais Gironde

Au cours de cette activité nature ludique, les enfants découvriront les abords du Moulin de Charlot. Situé entre étang et rivière, au cœur de la forêt ce lieu renferme une biodiversité riche et fragile. Les enfants partiront à la découverte de la faune et la flore de ce lieu et ils tenteront de comprendre les interactions entre ses êtres vivants. Une récolte à l’épuisette permettra d’observer les mystérieux habitants de la rivière. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

L’événement Atelier nature ‘Faune et flore des milieux aquatiques’ Marcenais a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Latitude Nord Gironde