Atelier : montage vidéo débutant LAB01 Ambérieu-en-Bugey, jeudi 4 avril 2024.

Atelier : montage vidéo débutant Découvrez les bases du montage vidéo avec Shotcut et/ou Capcut Jeudi 4 avril, 14h00 LAB01 Contribution libre et consciente

✨ Vous souhaitez découvrir les bases du montage vidéo ? Vous partez de zéro, ou presque ? Vous avez besoin de vous initier au montage vidéo dans le cadre de votre projet professionnel ?

️ Rejoignez-nous pour notre atelier pratique « Initiation au montage vidéo niveau débutant » animé par Stéphanie, Copilote au LAB01 et découvrez les bases du montage vidéo avec Shotcut et/ou Capcut

️ Jeudi 4 avril

de 14h à 16h

LAB01, Fablab – 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

8 places disponibles.

A noter que pour soutenir l’organisation de nos ateliers, une contribution libre vous sera demandée lors de l’inscription.

Inscrivez-vous dès maintenant :

https://airtable.com/appMPMDCVcNfehJ6q/pag8z1uTSQKDPprP9/form

Prérequis technique pour l’atelier :

– Avoir des connaissances de base en informatique : Être à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur, y compris la navigation sur internet et l’utilisation de logiciels de base.

– Venir avec son pc portable sur lequel est préalablement installé le logiciel :

Quelques ordinateurs portables sont à disposition au FabLab si vous ne pouvez pas prendre le vôtre, dites-le-nous dans le formulaire.

A propos de nos ateliers :

Nos ateliers numériques sont organisés avec le soutien de la Communauté de commune de la Plaine de l’Ain pour la promotion des usages numériques ; et dans le cadre du projet Le Transfo’. Le Transfo’ est un projet du LAB01 et de Lukea visant à faciliter la formation dans l’Ain au travers de tiers-lieux apprenants. Il est financé par l’Union européenne – NextGenerationEU dans le cadre de l’appel à projet Deffinov Tiers lieux, et piloté par le Ministère du Travail, de la santé et des solidarités.

