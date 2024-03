ATELIER – MARKETING ET COMMUNICATION : DES RÔLES COMPLÉMENTAIRES ET STRATÉGIQUES ! Maison des entreprises Paimpol, mardi 16 avril 2024.

ATELIER – MARKETING ET COMMUNICATION : DES RÔLES COMPLÉMENTAIRES ET STRATÉGIQUES ! Connaissez-vous la différence entre le marketing et la communication ? Pour beaucoup de dirigeant(e)s, la frontière est souvent très floue. Mardi 16 avril, 10h00 Maison des entreprises

Mais alors, comment définir ces deux notions ? Quels sont leur intérêt et leurs objectifs respectifs ? Et surtout, à quel moment et comment s’en servir ?

Cet atelier vous aidera à comprendre à quoi servent le marketing et la communication et à vous poser les bonnes questions avant de créer une offre, de la commercialiser et de mettre en œuvre les moyens pour la promouvoir.

Cet atelier est organisé par la Technopole Anticipa en partenariat avec Carine Renaudier Lassalle Conseil en stratégie commerciale et marketing, et Céline Dalmard, dirigeante de La Fabrique 22, agence conseil en communication aura lieu le mardi 16 avril 2024 de 10h à 12h.

Maison des entreprises 22500 Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne