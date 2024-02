ATELIER MARIONNETTES ET LANGUE DES SIGNES LA P’TITE FABRIQUE DE NOTES Belleville-sur-Meuse, mercredi 22 mai 2024.

ATELIER MARIONNETTES ET LANGUE DES SIGNES LA P’TITE FABRIQUE DE NOTES Belleville-sur-Meuse Meuse

Mercredi

MERCREDI 22 MAI

ATELIER MARIONNETTES ET LANGUE DES SIGNES | 10H00 | DE 3 À 6 ANS

PROGRAMMÉ PAR CONTRE-COURANT MJC

Les aventures de Beethoven et Offenbach Oh les voleurs !

Beethoven et Offenbach sont deux incroyables compositeurs qui adorent partager la musique et leurs aventures avec les enfants. Beethoven est devenu sourd depuis quelques années. Même si cela ne le dérange pas pour écrire de la musique, il a dû apprendre la langue des signes afin de communiquer avec ses amis. Nous pouvons aussi compter sur Offenbach pour nous aider à traduire mais aussi pour apprendre des mots en langue des signes et bien évidemment sur la musique, l’art dans lequel il excelle.

Entrée libre sur réservation

billetterie.contrecourantmjc.frEnfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 10:00:00

fin : 2024-05-22 11:00:00

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

L’événement ATELIER MARIONNETTES ET LANGUE DES SIGNES LA P’TITE FABRIQUE DE NOTES Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2024-02-02 par OT GRAND VERDUN