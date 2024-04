Atelier Ma pharmacie au naturel Quai n°3 Montfort-sur-Meu, dimanche 21 avril 2024.

Atelier Ma pharmacie au naturel Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Cet atelier de 2h, vous propose de découvrir les bienfaits de quelques plantes sauvages et aromatiques qui soulageront des maux du quotidien et soigneront des petits bobos comme les brûlures, les hématomes, les petites coupures, les plaies, les piqûres d’insectes, les nausées…

Estelle, de l’association Volubilis, vous présentera également deux produits naturels peu coûteux, très efficaces et aux multiples usages ; l’argile verte et le vinaigre de cidre.

Sur le plan pratique, vous réaliserez notamment un macérât huileux à base de plantes sèches pour compléter votre pharmacie au naturel.

Matériel et plantes fournis. Tarifs de 11 € à 26€

A partir de 15 ans (accompagné)

Réservations fortement conseillées

Tarifs et inscription Sur le site de Céhapi www.cehapi.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Quai n°3 2 Place de la Gare

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

