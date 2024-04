Atelier lyrique et clarinette Obernai, mardi 16 avril 2024.

Auditions de l’Atelier Lyrique de l’EMMDD

Les élèves de la classe de chant lyrique et leur professeure O. Kurteshi-Berst, invitent à un moment musical pendant lequel vous aurez le plaisir d’entendre entre autres, des airs d’opéras de Mozart.

Pour l’occasion, les chanteuses et chanteurs seront accompagnés d’un trio de clarinettes (élèves de l’EMMDD et leur professeur L. Will) et de la professeure de piano J. Charlet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:30:00

fin : 2024-04-16 19:30:00

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est emmdd@obernai.fr

