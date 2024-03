Atelier les bienfaits des simples Chédigny, samedi 29 juin 2024.

Rencontre avec les plantes médicinales du jardin du presbytère, un jardin de simples, héritage préservé du jardin de curé, riche de plantes aux mille vertus ! Des fiches concernant les plantes abordées, un calendrier de récolte et d’autres documents seront transmis à chaque participant.

Au printemps herbes et feuillages / En été inflorescences et sommités fleuries / En automne fruits et graines / En hiver écorce, racines, et tubercules

Nous apprendrons à les reconnaître, les identifier, les cultiver, les préserver et les récolter afin de s’en inspirer et de concevoir son jardin autrement. Au fil des saisons, nous aborderons les différentes parties des plantes à récolter, leurs usages et leurs bienfaits avec des conseils de séchage et de conservation pour un usage autonome.

Des fiches concernant les plantes abordées, un calendrier de récolte et d’autres documents seront transmis à chaque participant. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 17:00:00

4 Place de l’Église

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication.chedigny@gmail.com

