Atelier Lanternes Langeais, jeudi 2 janvier 2025.

Les visiteurs découvrent l’univers de la calligraphie et réalisent leur carte de voeux personnalisée !

La nouvelle année se profile et vous souhaitez créer une carte de vœux unique et personnalisée ?

Rendez-vous dans une des salles du château, qui se transforme le temps des vacances en atelier du copiste !

Après une initiation à la pratique de l’écriture au calame, vous réaliserez votre carte de vœux calligraphiée selon vos souhaits et en laissant place à votre imagination…

Une manière élégante et originale de souhaiter une bonne année !11.5 EUR.

Rue Foulques Nerra

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateau-de-langeais.com

