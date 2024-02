Atelier Land Art La Cour aux Poules Montivilliers, mardi 30 avril 2024.

Atelier de réalisation d’œuvres éphémères végétales dans le cloître de l’abbaye de Montivilliers Chaque galerie du cloître présente une saison avec ses végétaux emblématiques. Chaque groupe de participant devra mettre en place une saison à l’aide des végétaux et animaux en origami pour créer un décor à la manière d’une nature morte.

Animation Land Art/origami pour les 8/12 ans

Les 23, 26 et 30 avril, et le 3 mai, de 14h à 16h

Début : 2024-04-30 14:00:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

La Cour aux Poules Cloître de l’Abbaye de Montivilliers, Jardin de l’Abbaye

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

