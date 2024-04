ATELIER L’ALIMENTATION Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 28 avril 2024.

ATELIER L’ALIMENTATION Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Découvrez-vous grâce à votre alimentation

Saviez-vous que notre façon de nous alimenter en dit long sur qui nous sommes ?

Saviez-vous qu’il existe 6 autres raisons que la faim qui nous incite à manger ?

L’atelier vous amène à découvrir une vision métaphysique de l’alimentation et des liens existants entre vos corps physique, émotionnel, mental et spirituel.

En reconnaissant les 7 raisons qui vous font manger, vous prendrez conscience quand vous êtes à l’écoute de vos besoins et quand vous ne l’êtes pas.

Vous repartirez avec un outil efficace pour vous aider à vous observer dans les semaines qui suivront l’atelier.

Il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe mais d’un enseignement interactif dans le respect et la confidentialité.

Chacun est libre de s’exprimer ou pas, de poser des questions.

Les places sont limitées, n’attendez pas pour vous inscrire.

L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires pour l’organisation du stage, merci de votre compréhension.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre « propre groupe » dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:30:00

fin : 2024-04-28 12:30:00

94 avenue Raymond Poincaré

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire voyageentoi@outlook.fr

