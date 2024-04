Atelier lacto-fermentation Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil, samedi 1 juin 2024.

Atelier lacto-fermentation Découvrez les origines ancestralesde la lacto-fermentation, ses nombreux bienfaits pour la santé et apprenez comment l’appliquer dans votre quotidien. Samedi 1 juin, 14h00 Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/

Plongez dans l’univers fascinant de la lacto-fermentation avec Valérie lors d’un atelier captivant ! Découvrez les origines ancestrales de cette technique, ses nombreux bienfaits pour la santé et apprenez comment l’appliquer dans votre quotidien. De la préparation des légumes à la fermentation, Valérie vous guidera pas à pas à travers ce processus naturel. Rejoignez-nous pour explorer les secrets de la lacto-fermentation et régalez-vous avec des aliments sains et délicieusement fermentés.

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 18 88 58 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}]

