Atelier Lacto-fermentation Bibliothèque Cerizay, vendredi 24 mai 2024.

Atelier Lacto-fermentation Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres

Kézako ?

On va faire du lait caillé ?

Que nenni, nous allons cuisiner des légumes, selon une technique ancienne pour les conserver.

Sous l’action du sel (et non du lait !), la fermentation transforme le sucre présent en acide lactique, préservant les vitamines et créant des probiotiques.

Une conservation bonne pour la planète et pour nous.

En plus, c’est délicieux !

Public adulte, sur réservation.

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24 19:00:00

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

