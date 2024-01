Atelier : La biblio facile : deux ateliers pour débuter avec Zotero [atelier double] – 26 mars et 2 avril 2024 – présentiel Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes, jeudi 2 mai 2024.

Débutez avec Zotero, un logiciel de gestion de références bibliographiques ! Il va vous aider à gérer votre documentation au long cours et automatiser la production de vos bibliographies. 26 mars et 2 mai 1

Du 2024-03-26 13:00 au 2024-05-02 14:00.

Ateliers organisés les mardi 26 mars et 2 avril 2024 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.

Débutez avec Zotero, un logiciel de gestion de références bibliographiques ! Nous vous proposons deux ateliers, à une semaine d’intervalle, pour vous approprier l’outil. Il va vous aider à gérer votre documentation au long cours et automatiser la production de vos bibliographies :

une aide déterminante et un gain de temps considérable dans la rédaction de vos documents universitaires.

En choisissant cette session vous vous inscrivez par défaut aux deux ateliers. Un atelier d’initiation sur 1h est proposé le 14 mars à distance sur Zoom.

Des ordinateurs sont fournis par la bibliothèque, mais il est recommandé de venir avec le vôtre pour conserver votre paramétrage après l’atelier. Nous vous enverrons des informations pour vous aider à installer le logiciel quelques jours avant l’atelier.

L’inscription est obligatoire: elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits.

Si l’atelier n’est pas complet, vous pouvez y assister sans être inscrit au préalable : présentez-vous à l’animateur en début de séance.

Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

