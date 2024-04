Atelier: Kit de survie surréaliste Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie, vendredi 26 juillet 2024.

Invitation à une balade poétique et surréaliste dans un environnement naturel d’exception. La balade sera accompagnée de lectures de poésie surréaliste et de la collecte de matériaux naturels, qui seront rassemblés pour créer un kit de survie surréaliste . Inventé par

l’artiste surréaliste Leonora Carrington, le but de ces kits est de compenser les faits destructeurs de la vie quotidienne, de nous tirer des moments les plus difficiles, de réveiller notre sens de l’émerveillement et de renouveler notre capacité à la rêverie et à la révolte.

Les ateliers sont proposés pour tout public sans limite d’âge. Les lieux de rendez-vous alternent entre la Maison André Breton (une salle entière sera réservée aux ateliers en saison basse), la cour à la sortie de la Maison André Breton (jours de beau temps en saison haute) et le café associative (les jours de pluie en saison haute). Les ateliers sont disponibles sur rendez-vous via le site du CISCM (https://ciscm.fr/) et pour les jeunes entre 15-18 ans via le Pass Culture.

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 14:00:00

fin : 2024-07-26 17:00:00

Place du Carol Maison André Breton

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

