ATELIER KAPLA® Défis d’architecte Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Royan, mercredi 17 avril 2024.

ATELIER KAPLA® Défis d’architecte À destination des amateurs des célèbres planchettes en bois ! 17 et 24 avril Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Tarif : 4,50 € / Réservation obligatoire (Places limitées)

Début : 2024-04-17T11:30:00+02:00 – 2024-04-17T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T11:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:30:00+02:00

Afin de découvrir l’architecture de façon ludique et amusante, les enfants expérimentent et jouent avec près de 10.000 planchettes KAPLA® à disposition pour accomplir une série de défis tout en démesure !

Pour les 4-6 ans

RDV CIAP de Royan, Rez-de-mer du Palais des Congrès, Avenue des Congrès

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}]

Royan Architecture

©R. Riehl, Ville de Royan