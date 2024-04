Atelier Kaléidoscope Etappenstall Erstein, samedi 18 mai 2024.

Atelier Kaléidoscope Comment détourner des détails d’architecture pour en faire surgir des motifs géométriques ? Ponts, façades d’immeubles contemporains ou toitures extravagantes, saurez-vous encore les distinguer ? Samedi 18 mai, 20h00 Etappenstall entrée libre

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Comment détourner des détails d’architecture pour en faire surgir des motifs géométriques ? Ponts, façades d’immeubles contemporains ou toitures extravagantes, saurez-vous encore les distinguer ?

C’est toute une technique somme toute assez simple, il suffit d’un appareil photo, d’un mode opératoire et d’un petit équipement. Ensuite, c’est comme la mayonnaise, il y a des étapes que vous dévoilera le photographe. A voir et à expérimenter sur place avec Carlo Ruggeri dans le cadre de son exposition Escapades Urbaines.

En non stop de 20h à 23h

Etappenstall 16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est 03 90 29 93 55 http://www.ville-erstein.fr/culture_et_loisirs/espace_culturel_etappenstall_83.php Unique en Alsace, l’Etappenstall propose des expositions exclusivement temporaires qui valorisent le patrimoine, explorent des disciplines artistiques et des sujets de société. Chaque saison culturelle la programmation est construite autour d’un thème différent.

© Etappenstall

© Carlo Ruggeri