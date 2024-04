Atelier Jeunesse Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, lundi 22 avril 2024.

Atelier Jeunesse Si vous avez entre 12 et 17 ans, des ateliers d’écriture créative ont lieu à la bibliothèque Mériadeck pendant les vacances de Printemps. 22 – 26 avril Bibliothèque Mériadeck gratuits et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

Rendez-vous dans le hall d’entrée, du lundi 22 avril au vendredi 26 avril, chaque jour de 14h à 16h et le vendredi, de 10h à12h et de 14h à16h.

L’auteur Sébastien Jounel, écrivain, slameur et vidéaste animera ces ateliers Vous pourrez découvrir des trésors de la bibliothèque et selon vos envies, choisir la forme que vous souhaitez donner à vos textes : théâtrale, slam, podcasts, exposition,…

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

écriture jeunes