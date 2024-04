ATELIER JEUNE PUBLIC / Yoganimal en famille Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, mercredi 17 avril 2024.

ATELIER JEUNE PUBLIC / Yoganimal en famille Après l’observation de quelques spécimens, vous explorerez les postures inspirées par différentes espèces animales. Mercredi 17 avril, 10h30 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit pour les enfants, à partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T11:30:00+02:00

ATELIER JEUNE PUBLIC / Yoganimal en famille

Après l’observation de quelques spécimens, explorez les postures associées à travers l’occupation de l’espace, le souffle et l’imagination pour ouvrir la conscience et l’estime de soi. Venez avec votre tapis, en tenue souple et confortable !

Avec Alba MARTIN-LATAIX

Mercredi 17 avril à 10h30

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2224380245180400107 »}]

atelier atelier cobayes

MOBE